Важно: скорректированы требования к содержанию машиночитаемых доверенностей﻿

28.01.2026

Внесены изменения в п. 2 Единых требований к формам доверенностей, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи, которым установлены требования к содержанию машиночитаемой доверенности (МЧД).

Поправками, в частности:

  • данные документа, удостоверяющего личность представителя (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ), отнесены к дополнительным сведениям, которые могут содержаться в машиночитаемой доверенности (сейчас они обязательно указываются в МЧД).

В сопроводительных материалах (сводном отчете) к проекту поправок отмечалось, что учитывая объем иных идентификаторов (ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС), а также отсутствие паспортных данных в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи (в соответствие с действующей редакцией Закона об электронной подписи) наличие паспортных данных в МЧД избыточно;

  • предусмотрено указание в МЧД сведений о доверителе для филиалов, представительств и иных обособленных подразделений российского юридического лица.
Уточнены некоторые иные положения п. 2 Единых требований.

К сведению: изначально предполагалось также скорректировать подп. 7 п. 2 Единых требований, императивно сформулировав требование об указании в МЧД срока действия доверенности. В настоящее время допускается возможность оформления доверенности без указания срока, что, как указывало Минцифры, создает риск ее бессрочного использования, затрудняет контроль за актуальностью полномочий и повышает вероятность злоупотреблений. Однако изданным приказом изменения в подп. 7 п. 2 Единых требований не предусмотрены.

источник: Гарант.Ру 

