Важно: «смартфон под чужим контролем» — россиян предупреждают о новом опасном трояне для Android

Эксперты в сфере кибербезопасности сообщили о распространении нового вредоносного программного обеспечения Falcon, которое атакует устройства на базе Android. Троян способен получать удаленный доступ к смартфону пользователя, перехватывать данные и фактически брать устройство под контроль злоумышленников.

По данным специалистов, вредоносное ПО может похищать информацию более чем из 30 мобильных сервисов, включая банковские приложения, мессенджеры и учетные записи различных онлайн-платформ. После заражения устройства мошенники получают возможность отслеживать действия пользователя, перехватывать сообщения и коды подтверждения, а также управлять отдельными функциями смартфона дистанционно.

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мобильные устройства сегодня становятся одной из главных целей киберпреступников.

Смартфон давно перестал быть просто средством связи, сегодня это полноценный цифровой центр хранения персональных данных, финансовой информации и доступа к государственным сервисам. Именно поэтому злоумышленники активно развивают вредоносные программы для мобильных платформ. Такие трояны, как Falcon, опасны тем, что могут незаметно получать широкий доступ к функциям устройства и фактически вести тотальный контроль над действиями пользователя, — подчеркнул депутат.

По словам Антона Немкина, основным способом распространения подобных вирусов остаются фишинговые ссылки, поддельные приложения и установка программ из непроверенных источников.

Большинство заражений происходит из-за невнимательности самих пользователей. Мошенники маскируют вредоносные файлы под обновления, документы, сервисные приложения или сообщения от известных организаций. Поэтому крайне важно устанавливать приложения только из официальных магазинов, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и не переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и СМС, — отметил парламентарий.

Антон Немкин также рекомендовал владельцам Android-устройств регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирусное программное обеспечение и подключать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Цифровая гигиена сегодня становится обязательным элементом повседневной безопасности. Чем внимательнее пользователь относится к своему устройству и персональным данным, тем меньше шансов у киберпреступников получить доступ к его цифровой жизни, — заключил депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

