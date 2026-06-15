Важно: страховую пенсию намерены назначать по новым правилам

С 1 января 2027 году страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Предполагающий это проект федерального закона Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление — через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальном фонде, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. И это, по словам депутата, создает лишние бюрократические барьеры: не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами.

В итоге люди теряют деньги, которые им причитаются по закону. Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления, — пояснил депутат.

Никита Чаплин напомнил, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Останется только проверить данные и, если все верно, просто подтвердить согласие — или, при несогласии, представить дополнительные сведения.

Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Опыт показал, что это удобно и эффективно. Теперь этот механизм планируют распространить и на страховую пенсию по старости — для всех граждан, — сказал парламентарий.

Этим же законопроектом Минтруд предлагает расширить перечень информации, которую Социальный фонд должен будет предоставлять россиянам.

Речь идет о сведениях, касающихся пенсионных прав. В частности, людям будут подробно разъяснять условия, при которых можно увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и фиксированную выплату, если человек продолжает работать и не обращается за пенсией сразу после возникновения права, — рассказал Никита Чаплин.

Он уточнил, что многие люди не знают, что отсрочка выхода на пенсию может существенно увеличить ее размер. А это реальный механизм, заложенный в законе. За каждый полный год более позднего обращения применяют повышающие коэффициенты.

Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При отсрочке на пять лет — 1,45 и 1,36. А максимальная прибавка достигается при отсрочке на десять лет: коэффициенты 2,32 и 2,11 соответственно. В итоге пенсия вырастает более чем в два раза. Для наглядности приведу пример. Если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию в 2026 году он будет получать около 33 тысяч рублей в месяц. При отсрочке на десять лет — почти 75 тысяч рублей. Разница колоссальная, — пояснил депутат.

Раньше, по словам Никиты Чаплина, люди о таких возможностях узнавали случайно — из интернета, от знакомых или от случайных консультантов. Теперь Социальный фонд будет обязан информировать каждого напрямую, с разъяснением всех условий и конкретных цифр.

Это часть большой работы по повышению пенсионной грамотности населения и устранению «белых пятен» в законодательстве. Что это дает людям? Во-первых, прозрачность. Человек будет точно знать, на какую пенсию он может рассчитывать сейчас и на какую — если подождет. Во-вторых, возможность осознанного выбора. Кто-то захочет выйти на пенсию пораньше, даже с меньшими выплатами. А кто-то, имея хорошее здоровье и работу, предпочтет подождать и получить в итоге значительно больше. И это право выбора теперь будет подкреплено полной информацией, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что решение об отсрочке останется полностью добровольным.

Никто никого не заставляет работать дольше. Но у каждого должна быть возможность принять взвешенное решение, основанное на точных данных. И нововведения как раз на это и направлены. Это реальный шаг к более справедливой и понятной пенсионной системе, — заключил Никита Чаплин.

источник: «Парламентская газета»

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