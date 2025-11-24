Важно: товаропроизводители могут получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму»

В Минэкономразвития РК напоминают о возможности для товаропроизводителей получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму».
Местные производители смогут использовать товарный знак для продвижения своей продукции за пределами региона и страны. Специальная отметка позволит подтвердить географическое происхождение и качество товара.
Представлять продукцию под товарным знаком «Сделано в Крыму» смогут производители, осуществляющие выпуск своей продукции не менее одного года на момент подачи заявки.
Основным условием получения права на использование бренда является регистрация бизнеса и осуществление производства в Республике Крым, а также соответствие продукции действующим стандартам качества.
Заявки на использование товарного знака «Сделано в Крыму» принимает Центр «Мой бизнес» Республики Крым.
Узнать больше информации можно на сайте https://made-in-crimea.ru/ или по телефону: 8(800)500-38-59.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
