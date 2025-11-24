Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: товаропроизводители могут получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму»
Новости Республики
Важно: товаропроизводители могут получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму»

Важно: товаропроизводители могут получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 24.11.2025

В Минэкономразвития РК напоминают о возможности для товаропроизводителей получить право на использование товарного знака «Сделано в Крыму».

Местные производители смогут использовать товарный знак для продвижения своей продукции за пределами региона и страны. Специальная отметка позволит подтвердить географическое происхождение и качество товара.

Представлять продукцию под товарным знаком «Сделано в Крыму» смогут производители, осуществляющие выпуск своей продукции не менее одного года на момент подачи заявки.

Узнайте больше:  18 ноября – день Ионы, день Галактиона и Епистимии. Нынче - время очаровывать

Основным условием получения права на использование бренда является регистрация бизнеса и осуществление производства в Республике Крым, а также соответствие продукции действующим стандартам качества.

Заявки на использование товарного знака «Сделано в Крыму» принимает Центр «Мой бизнес» Республики Крым.

Узнать больше информации можно на сайте https://made-in-crimea.ru/ или по телефону: 8(800)500-38-59.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.