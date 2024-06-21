Важно! Центр крови приглашает крымчан стать донорами

Как рассказал заместитель главного врача учреждения Антон Скоромный, снижению донорской активности в летние месяцы есть ряд логических объяснений:

Во-первых, наступает традиционный период отпусков, многие уезжают на море, дачи. Во-вторых, у студентов начинаются, экзамены, практика, каникулы, подработки. А это – также большой сегмент нашего постоянного донорского сообщества. В-третьих, летом в Крыму достаточно жарко, поэтому некоторые постоянные доноры чувствуют себя после сдачи крови некомфортно и берут на летние месяцы паузу. Все это объективно приводит к тому, что желающих сдать кровь становится существенно меньше. Иногда – в разы.

В то же время, потребность в заготовке цельной крови и ее препаратов (плазмы, тромбоцитов, эритроцитов и т.д.) остаётся на среднегодовом уровне, а количество плановых и экстренных оперативных вмешательств в медицинских организациях Республики Крым не снижается и даже возрастает.

Крым – регион туристический, в летние месяцы существенно увеличивается количество населения за счет отдыхающих и туристов. В связи с этим, растет число травм, поэтому донорская кровь нужна всегда, а летом в особенности, — отмечает заместитель главврача.

Сдать кровь и её компоненты в Крыму можно в будние дни с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:

г. Симферополь, ул. Киевская 37/2;

г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31;

г. Ялта, ул. Свердлова, 14;

г. Евпатория, пр-кт Победы, 22;

г. Саки, ул. Лобозова, 22.

Более подробная информация доступна на ресурсах ГБУЗ РК «Центр крови».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК