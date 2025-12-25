Прямо сейчас:
Важно: установить статус многодетной семьи можно через портал «Госуслуги»
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

12:38 25.12.2025

Государственная услуга «Установление статуса многодетной семьи» доступна в электронном виде на портале «Госуслуги», где можно подать заявление на получение, продление и замену удостоверения многодетной семьи.

Статус многодетной семьи присваивается семьям, в которых воспитываются трое и более детей (включая родных, приемных и усыновленных). Статус устанавливается бессрочно, но большинство мер соцподдержки оказывают семье до достижения старшим ребенком из трех младших возраста 18 лет, либо 23 лет при очном обучении в вузе или колледже.

С начала 2025 года севастопольцы подали свыше 3000 заявлений на получение услуги, из которых 95% — в электронном виде. С каждым годом статистика показывает, что все больше жителей подают заявления онлайн, что подтверждает удобство цифровых сервисов. Все личные данные подтягиваются автоматически, их достаточно только проверить и при необходимости отредактировать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальника отдела департамента цифрового развития Ангелину Буровцову.

Чтобы получить государственную услугу, необходимо:

1. Иметь подтвержденную учетную запись;
2. Заполнить электронную форму заявления по ссылке;
3. Дождаться ответа ведомства — до 10 рабочих дней.

Для оформления льгот, предоставляемых департаментом труда и социальной защиты населения, многодетным семьям с уже установленным статусом, необходимо обратиться в управление адресной социальной поддержки населения с удостоверением многодетной семьи.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

