Важно: утверждены новые правила аттестации инструкторов-проводников

С 01 июля 2024 года вступают в силу положения Федерального закона от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ, обязывающие инструкторов-проводников пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и качества туристических продуктов.
Аттестацию уполномочены проводить организации, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.05.2024 № 1156-р. В этот перечень, в первую очередь, включаются общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников (наименования организаций с контактами указаны ниже по тексту).
Переход на новые правила будет поэтапным.
До 1 июля 2024 года спортивными федерациями будет осуществляться процесс обработки и внесения сведений в Государственный реестр инструкторов-проводников на основе списков аттестованных ими ранее инструкторов-проводников, списков региональных туроператоров, а также заполненных инструкторами-проводниками анкет.
Важно: списки от туроператоров, региональных подразделений и заполненные кандидатами анкеты принимаются спортивными федерациями до 21 июня 2024 года 24:00 (мск).
Для включения в списки необходимо:
1. ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ по спискам туроператоров:
1. Попасть в список туроператора — работодателя для последующего внесения в реестр (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с туроператорами-работодателями).
Действующим туристическим компаниям, находящимся в Реестре туроператоров, необходимо направить утвержденные списки рекомендуемых ими инструкторов-проводников, по определенной форме, размещенной на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута, для внесения в реестр.
2. После направления заверенных списков туроператором-работодателем инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.
3. Пройти проверку и получить подтверждение.
2. ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ ФАР, ФСТР И ГИДОВ АГГР:
1. Попасть в списки Региональных подразделений ФАР, ФСТР и АГГР (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с региональными подразделениями).
2. После направления заверенных списков Региональными подразделениями ФАР, ФСТР и АГГР инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.
2. Пройти проверку и получить подтверждение.
3. Для гидов АГГР — получить подтверждение ассоциации.
Кандидаты, внесенные в Государственный реестр по спискам Туроператоров и ФСТР, должны пройти обязательную аттестацию до 01 октября 2026 года.
Более подробную информацию можно получить на сайте Федерального спортивного туризма России по ссылке https://attestation.tssr.ru/
Уполномоченные организации на проведение аттестации:
Общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России» — вид туристического маршрута «Альпинистский», «Горный» (высшая категория сложности). Сайт:https://instructor.alpfederation.ru/ E-mail:instructor@alpfederation.ru Телефон:+7 (499) 40-40-146
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» — вид туристического маршрута «Горный» «Водный», «Лыжный», «Пешеходный», «Спелеологический» (высшая категория сложности); Сайт:https://attestation.tssr.ru/ Телефон: 8 800 533-99-54; +79162592929 Ирина Глазкова E-mail: attestation@tssr.ru
Общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» — вид туристического маршрута «Подводный» (высшая категория сложности).Сайт:https://www.ruf.ru/ Телефон: +7 (910) 400 20 02 E-mail: tech@rufdiving.ru.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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