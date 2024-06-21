Важно: утверждены новые правила аттестации инструкторов-проводников

Для включения в списки необходимо:

1. ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ по спискам туроператоров:

1. Попасть в список туроператора — работодателя для последующего внесения в реестр (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с туроператорами-работодателями).

Действующим туристическим компаниям, находящимся в Реестре туроператоров, необходимо направить утвержденные списки рекомендуемых ими инструкторов-проводников, по определенной форме, размещенной на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута, для внесения в реестр.

2. После направления заверенных списков туроператором-работодателем инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.

3. Пройти проверку и получить подтверждение.

2. ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ ФАР, ФСТР И ГИДОВ АГГР:

1. Попасть в списки Региональных подразделений ФАР, ФСТР и АГГР (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с региональными подразделениями).

2. После направления заверенных списков Региональными подразделениями ФАР, ФСТР и АГГР инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.

2. Пройти проверку и получить подтверждение.

3. Для гидов АГГР — получить подтверждение ассоциации.

Кандидаты, внесенные в Государственный реестр по спискам Туроператоров и ФСТР, должны пройти обязательную аттестацию до 01 октября 2026 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте Федерального спортивного туризма России по ссылке https://attestation.tssr.ru/

Уполномоченные организации на проведение аттестации:

Общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России» — вид туристического маршрута «Альпинистский», «Горный» (высшая категория сложности). Сайт:https://instructor.alpfederation.ru/ E-mail:instructor@alpfederation.ru Телефон:+7 (499) 40-40-146

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» — вид туристического маршрута «Горный» «Водный», «Лыжный», «Пешеходный», «Спелеологический» (высшая категория сложности); Сайт:https://attestation.tssr.ru/ Телефон: 8 800 533-99-54; +79162592929 Ирина Глазкова E-mail: attestation@tssr.ru

Общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» — вид туристического маршрута «Подводный» (высшая категория сложности).Сайт:https://www.ruf.ru/ Телефон: +7 (910) 400 20 02 E-mail: tech@rufdiving.ru.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК