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Важно: утверждены новые правила аттестации инструкторов-проводников

Важно: утверждены новые правила аттестации инструкторов-проводников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 21.06.2024

С 01 июля 2024 года вступают в силу положения Федерального закона от 23 марта 2024 года № 63-ФЗ, обязывающие инструкторов-проводников пройти обязательную аттестацию на федеральном уровне с целью повышения безопасности граждан и  качества туристических продуктов.

Аттестацию уполномочены проводить организации, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации  от 16.05.2024 № 1156-р. В этот перечень, в первую очередь, включаются общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников (наименования организаций с контактами указаны ниже по тексту).

Переход на новые правила будет поэтапным.

До 1 июля 2024 года спортивными федерациями будет  осуществляться   процесс  обработки и внесения сведений в Государственный реестр инструкторов-проводников на основе списков аттестованных ими ранее инструкторов-проводников,  списков региональных туроператоров, а также заполненных инструкторами-проводниками анкет.

Важно: списки от туроператоров, региональных подразделений и заполненные кандидатами анкеты принимаются спортивными федерациями до 21 июня 2024 года 24:00 (мск).

Для включения в списки необходимо:

1. ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ по спискам туроператоров:

1. Попасть в список туроператора — работодателя для последующего внесения в реестр (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с туроператорами-работодателями).

Действующим туристическим компаниям, находящимся в Реестре туроператоров, необходимо направить утвержденные списки рекомендуемых ими инструкторов-проводников, по определенной форме, размещенной на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута, для внесения в реестр.

2. После направления заверенных списков туроператором-работодателем инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.

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3. Пройти проверку и получить подтверждение.

2. ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ ФАР, ФСТР  И ГИДОВ АГГР:

1.  Попасть в списки Региональных подразделений ФАР, ФСТР и АГГР (с этой целью просим инструкторов-проводников связаться с региональными подразделениями).

2. После направления заверенных списков Региональными подразделениями ФАР, ФСТР и АГГР инструкторам-проводникам необходимо самостоятельно заполнить анкету на сайтах уполномоченных аттестующих организаций в зависимости от вида туристического маршрута.

2.  Пройти проверку и получить подтверждение.

3.  Для гидов АГГР — получить подтверждение ассоциации.

Кандидаты, внесенные в Государственный реестр по спискам Туроператоров и ФСТР, должны пройти обязательную аттестацию         до 01 октября 2026 года.

Более подробную информацию можно получить на сайте Федерального спортивного туризма России по ссылке https://attestation.tssr.ru/

Уполномоченные организации на проведение аттестации:

Общероссийская общественная организация «Федерация альпинизма России»  — вид туристического маршрута «Альпинистский», «Горный» (высшая категория сложности).     Сайт:https://instructor.alpfederation.ru/      E-mail:instructor@alpfederation.ru     Телефон:+7 (499) 40-40-146

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» — вид туристического маршрута «Горный» «Водный», «Лыжный», «Пешеходный», «Спелеологический» (высшая категория сложности);     Сайт:https://attestation.tssr.ru/     Телефон: 8 800 533-99-54; +79162592929 Ирина Глазкова    E-mail: attestation@tssr.ru

Общероссийская общественная организация «Федерация подводного спорта России» — вид туристического маршрута «Подводный» (высшая категория сложности).Сайт:https://www.ruf.ru/ Телефон: +7 (910) 400 20 02 E-mail: tech@rufdiving.ru.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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