Важно: увеличен размер исполнительского сбора, и уточнен порядок его взимания﻿

Федеральный закон от 29.12.2025 N 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»

В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесено изменение, согласно которому исполнительский сбор устанавливается в размере в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества (ранее — 7%).

Минимальный размер сбора увеличен в два раза — 2 тысячи рублей с физлица (в том числе с ИП) и 20 тысяч рублей с должника-организации.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор также увеличивается в два раза — до 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, введено положение, устанавливающее порядок взимания и размер сбора в случае неисполнения должником исполнительного документа имущественного характера, а также уточнен порядок распределения денежных средств, поступивших на депозитный счет службы судебных приставов при исполнении требований имущественного характера.

источник: КонсультантПлюс