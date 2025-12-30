Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Важно: увеличен размер исполнительского сбора, и уточнен порядок его взимания﻿
Новости Республики

Важно: увеличен размер исполнительского сбора, и уточнен порядок его взимания﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:08 30.12.2025

Федеральный закон от 29.12.2025 N 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»

В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесено изменение, согласно которому исполнительский сбор устанавливается в размере в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества (ранее — 7%).

Минимальный размер сбора увеличен в два раза — 2 тысячи рублей с физлица (в том числе с ИП) и 20 тысяч рублей с должника-организации.

Узнайте больше:  Внимание! График работы нотариусов Севастополя в нерабочие и праздничные дни

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор также увеличивается в два раза — до 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, введено положение, устанавливающее порядок взимания и размер сбора в случае неисполнения должником исполнительного документа имущественного характера, а также уточнен порядок распределения денежных средств, поступивших на депозитный счет службы судебных приставов при исполнении требований имущественного характера.

источник: КонсультантПлюс

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.