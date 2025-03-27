Важно: в 2025 году ряд социальных выплат, пособий и компенсаций подлежит индексации

Законом РФ № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (за исключением сумм ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, которые установлены судебными актами, если они больше, чем размеры ежемесячной денежной компенсации, установленных п. 15 ч. I ст. 14 указанного Закона Российской Федерации и при этом не превышают максимальный размер страховой выплаты, установленный п. 12 ст. 12 Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 1 февраля 2025 г. – 119118.52 руб), к которым применяется размер индексации 1.045, установленный с 1 января 2025 г. частью 2 статьи 8 Федерального закона № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 год»; Частями первой и второй ст. 2 Федерального закона № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Федеральным законом № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; Федеральным законом № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175-ФЗ «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами с детства I группы». Размер ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы с 1 февраля 2025 г. составляет – 10590,00 руб.

Также коэффициент 1,095 подлежит применению с 1 февраля 2025 года при индексации норм расходов денежных средств на оплату услуг по погребению, а также по изготовлению и установке памятников (намогильных сооружений, надгробий), предусмотренных постановлением Правительства РФ от 17 августа 2024 года № 1109. В частности, с 1 февраля размеры которых с 1 февраля 2025 года составляют на оплату услуг по погребению — по фактическим расходам, но не более 56 450,00 руб., на оплату по изготовлению и установке памятников (намогильных сооружений, надгробий) — по фактическим расходам, но не более 54 215,00 руб.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 августа 2024 года № 1109 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, ветеранов и отдельных категорий граждан, а также на изготовление и установку им памятников (намогильных сооружений, надгробий» признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 6 мая 1996 года № 460 «О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, Государственной противопожарной службы и таможенных органов, прокуроров, граждан, призванных на военные сборы, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, граждан, уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой полиции), и уволенных со службы прокуроров, а также на изготовление и установку надгробных памятников».

Коэффициент 1,095 подлежит применению с 1 февраля 2025 года при индексации выплаты, предусмотренной утвержденными постановлением Правительства РФ № 911 Правилами осуществления выплаты на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, а также сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту. Размер данной выплаты с 1 февраля 2025 года составляет 38 836,29 руб.

Военным комиссариатом Республики Крым была произведена индексация вышеуказанных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Индексация ежемесячного пособия детям военнослужащих погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы, а также умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

С 1 января 2025 года произведена индексация ежемесячного пособия, предусмотренного Федеральным законом РФ № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)» с применением размера индексации 1,045.

С учетом указанной индексации размер ежемесячного пособия с 1 января 2025 года составляет 3092, 07 руб.

Военным комиссариатом Республики Крым произведена индексация ежемесячного пособия, с применением размера индексации 1,045.

Приём пенсионеров Министерства обороны РФ, а также членов семей, погибших в СВО воинов, ведется по следующему графику: вторник-четверг, с 09:00 до 13:00, и с 15:00 до 17:00 в 4-м кабинете Военного комиссариата города Ялта (ул. Морская, 8).

источник: Военный комиссариат города Ялта