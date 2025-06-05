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Важно! В Балаклаве 7 июня ограничат движение транспорта

Важно! В Балаклаве 7 июня ограничат движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 11:06 05.06.2025

В Балаклаве 7 июня ограничат движение транспорта на улице Новикова в районе Доски Почета. Движение ограничат между домами № 11 и № 15 — от пересечения с улицей Грошева и с улицей Мира.

Ограничения будут действовать почти час: с 08:50 до 09:40.

Это необходимо для проведения праздничных мероприятий, посвященных открытию муниципальной Доски Почета и приуроченных к празднованию Дня Балаклавского Муниципального округа.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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