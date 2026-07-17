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Важно: в Евпатории открыт прием заявок на бесплатный баллонный газ

Опубликовал: news-parser в Газоснабжение Крыма 11:54 17.07.2026

В Евпатории начался прием заявлений на бесплатное получение сжиженного баллонного газа. Мера поддержки предназначена для жителей домовладений, не подключенных к централизованному газоснабжению.

Подать заявку в Евпатории можно по адресу проспект Ленина, 2, с 09:00 до 18:00. В поселке городского типа Заозерное заявления принимают в культурном центре на улице Садовой, 1, с 09:00 до 17:00.

Жители поселка городского типа Мирный могут обратиться по адресу улица Сырникова, 25а, с 08:00 до 16:00. В поселке городского типа Новоозерное прием организован на улице Героев Десантников, 3, с 08:00 до 16:00.

Приоритет при доставке предоставляется людям с инвалидностью I и II групп, многодетным семьям, участникам специальной военной операции и Великой Отечественной войны, а также членам их семей.

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Для получения газа необходимо иметь действующий договор с ГУП РК «Крымгазсети» либо другим хозяйствующим субъектом и газобаллонную установку. Заявку разрешается подавать не чаще одного раза в полтора месяца. На одно домовладение предусмотрен один баллон, а срок выполнения заявки составляет до двух недель.

Услуга доступна жителям негазифицированных населенных пунктов и домовладений, включая расположенные в садовых товариществах при отсутствии другого жилья. Получить баллон также могут жильцы многоквартирных домов высотой не более трех этажей, если здания не подключены к газовым сетям и не оборудованы электроплитами.

Информацию предоставило управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

источник: КрымИНФОРМ

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