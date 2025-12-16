Важно: в Крыму анонсируют вебинар для владельцев гостевых домов

Министерство курортов и туризма Республики Крым и Ассоциация гостевых домов приглашает владельцев гостевых домов на тематический вебинар, посвящённый ключевым аспектам работы средств размещения:
- дата вебинара 18 декабря 2025 г.
- начало в 12:00
- продолжительность 1 час 30 минут
Вебинар поможет вам:
- разобраться в актуальных правовых требованиях;
- избежать штрафов и нарушений при проверках;
- повысить уровень сервиса и безопасности;
- научиться эффективно продвигать свой объект размещения;
- получить ответы на практические вопросы от экспертов.
Регистрация обязательна по ссылке clck.ru/3QrbYD
Ссылка на подключение будет направлена за 1 час до начала мероприятия на электронную почту указанную при регистрации.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму