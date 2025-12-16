Прямо сейчас:
Важно: в Крыму анонсируют вебинар для владельцев гостевых домов

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:54 16.12.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым и Ассоциация гостевых домов приглашает владельцев гостевых домов на тематический вебинар, посвящённый ключевым аспектам работы средств размещения:

  • дата вебинара 18 декабря 2025 г.
  • начало в 12:00
  • продолжительность 1 час 30 минут

Вебинар поможет вам:

  • разобраться в актуальных правовых требованиях;
  • избежать штрафов и нарушений при проверках;
  • повысить уровень сервиса и безопасности;
  • научиться эффективно продвигать свой объект размещения;
  • получить ответы на практические вопросы от экспертов.
Регистрация обязательна по ссылке clck.ru/3QrbYD

Ссылка на подключение будет направлена за 1 час до начала мероприятия на электронную почту указанную при регистрации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

