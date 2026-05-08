Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: в Крыму действует штормовое предупреждение
Новости Республики
Важно: в Крыму действует штормовое предупреждение
фото: © РИА Новости . Олеся Печенкина

Важно: в Крыму действует штормовое предупреждение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 08.05.2026

С 9 по 12 мая в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях: 09-12 мая в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. В это время запрещается разведение огня, сжигания мусора и сухой растительности. Гражданам также рекомендуют держите под рукой средства первичного пожаротушения.

Узнайте больше:  Дачникам за некоторые растения грозит штраф

Ранее МЧС объявляло высокую пожарную опасность в Крыма с 5 по 8 мая.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.