Важно: в Крыму действует штормовое предупреждение

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях: 09-12 мая в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. В это время запрещается разведение огня, сжигания мусора и сухой растительности. Гражданам также рекомендуют держите под рукой средства первичного пожаротушения.

Ранее МЧС объявляло высокую пожарную опасность в Крыма с 5 по 8 мая.

