Важно: в Крыму на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим

Такая мера, отмечают в пресс-службе администрации Симферополя, принята для того, чтобы предупредить распространение пожаров и снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.

В этот период запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности. Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора.

Подробнее о запретах во время действия особого противопожарного режима — по ссылке: https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5781101

Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае ЧС — звонить «112». Ознакомиться с Указом можно по ссылке: https://mchs.rk.gov.ru/documents/8e5c32f9-2e57-4d6b-81f5-0193e6a6fe48

источник: Администрация Симферополя

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