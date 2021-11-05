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Важно: в Крыму режим нерабочих дней продлен не будет  

Важно: в Крыму режим нерабочих дней продлен не будет  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 05.11.2021

8 ноября – всем на работу.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о том, что режим нерабочих дней в Крыму после 7 ноября продлен не будет. Кроме того, пока не будет никаких «послаблений» режима «повышенной готовности» в Республике.

Продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Еще раз убедительно прошу крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией, — отметил Аксёнов.

Нерабочим в стране был объявлен период с 30 октября по 7 ноября. У глав регионов есть право продлить «коронавирусные» нерабочие дни, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации.

Важно: в Крыму режим нерабочих дней продлен не будет  

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