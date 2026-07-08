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В МФЦ Крыма временно меняется порядок записи
фото: © РИА Новости . Александр Полегенько

Важно: в МФЦ Крыма временно меняется порядок записи

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:44 08.07.2026

 В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает пресс-служба МФЦ Крыма.

В целях оптимизации работы в условиях режима чрезвычайной ситуации, а также в связи с временными аварийными отключениями электроэнергии, максимальная глубина предварительной записи в центры «Мои Документы» составляет два дня, – сказано в официальном канале МФЦ республики в МАСК.

Уточняется, что прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения. В случае аварийного отключения в момент посещения центра необходимо повторно воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте.

Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в этой связи по всей территории республики и в Севастополе производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.

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источник: РИА Новости Крым

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