Важно: в МФЦ Крыма временно меняется порядок записи

В Крыму глубина записи в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг сокращена до двух дней из-за энергодефицита, сообщает пресс-служба МФЦ Крыма.
В целях оптимизации работы в условиях режима чрезвычайной ситуации, а также в связи с временными аварийными отключениями электроэнергии, максимальная глубина предварительной записи в центры «Мои Документы» составляет два дня, – сказано в официальном канале МФЦ республики в МАСК.
Уточняется, что прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения. В случае аварийного отключения в момент посещения центра необходимо повторно воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование экономических вопросов. Глава Крыма подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа.
источник: РИА Новости Крым
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