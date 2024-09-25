Важно: в Севастополе изменится организация движения на пересечении улиц Вакуленчука-Меньшикова-Руднева

На транспортной развязке на пересечении улиц Вакуленчука-Меньшикова-Руднева и подъездной дороге к торгово-развлекательному центру ведутся работы по устройству технических средств организации дорожного движения. Специалисты Севавтодора уже установили Г-образные опоры для размещения дорожных знаков над проезжей частью и прямые светофорные колонки.

Цель проведения работ – обеспечение безопасности всех участников движения и снижение задержек водителей и пассажиров на магистральных улицах. За последние три года на данном узле улично-дорожной сети зафиксировано 18 ДТП, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Константина Лахнеко.

Ключевое нововведение – это возможность поворачивать налево с улицы Руднева к «Муссону» по зеленому сигналу отдельного светофора, минуя развязку, что позволит снизить нагрузку на место разворота и уменьшить количество конфликтных точек.

Теперь все пешеходные переходы, расположенные на развязке, будут регулироваться светофорной сигнализацией с координацией светофорных объектов. Один объект будет модернизирован, еще два будут построены с нуля, – говорит специалист.

Стоит отметить и изменение направления главной дороги при подъеме от площади 50-летия СССР – планируется предоставить преимущественное право проезда перекрестка водителям, двигающимся со стороны улицы Руднева. Во избежание роста задержек водителей и пассажиров транспорта, прибывающего с проспекта Гагарина, будет запрещен въезд на данный узел со стороны улицы Репина. Прибывающим оттуда водителям придется въезжать на улицу Руднева в районе дома № 32.

Завершить работы по изменению организации движения на транспортной развязке на пересечении улиц Вакуленчука-Меньшикова-Руднева планируется в середине октября.