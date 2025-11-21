Прямо сейчас:
Севастополь: проезд по дублеру пр.Генерала Острякова перекрыли
фото: Яндекс-панорамы. Перекрыт проезд вдоль домов 229/1, 229/2, 229/3, 229/4

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:08 21.11.2025

С 20 ноября по 16 декабря временно ограничено движение по дублеру на нечетной стороне пр.Генерала Острякова вдоль домов 229/1, 229/2, 229/3, 229/4. Это необходимо для выполнения работ по реконструкции водовода.

Департамент транспорта просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Реконструкция водовода ВУ-7-ВУ-20, Ду-500мм ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Этот объект должны сдать в 2025 году.

источник: «Севастопольская газета»

