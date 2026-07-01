Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Важно: в Севастополе работают восемь аптек льготного лекарственного обеспечения
Новости Республики
Важно: в Севастополе работают восемь аптек льготного лекарственного обеспечения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: в Севастополе работают восемь аптек льготного лекарственного обеспечения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:11 01.07.2026

В Севастополе работают восемь аптек, где льготные категории граждан могут получить лекарства. Учреждения расположены в разных районах города, чтобы медикаменты были доступны всем жителям.

Адреса аптек:

  • Аптека № 1 — проспект Октябрьской Революции, д. 33 (тел. 42-18-48, 42-19-53)
  • Аптека № 2 — ул. Силаева, д. 3 (тел. 99-95-31)
  • Аптека № 3 — пл. Восставших, д. 1 (тел. 99-95-30)
  • Аптека № 4 — ул. Адмирала Макарова, д. 31 (тел. 48-91-22)
  • Аптека № 5 — ул. Умрихина, д. 16 (тел. 72-22-14)
  • Аптека № 6 — ул. Мира, д. 5 (тел. 99-97-06)
  • Аптека № 7 — ул. Леваневского, д. 25 (тел. 71-63-17)
  • Аптечный пункт — бухта Казачья, д. 10В (тел. 99-95-55)
Узнайте больше:  В Севастополе собирают черешню: в этом году планируют отправить на прилавки порядка 130 тонн урожая

По всем вопросам о порядке льготного лекарственного обеспечения, сроках поставок и перечня доступных медикаментов можно проконсультироваться по телефону горячей линии: +7 8692 41-73-16.

Выдача отдельного списка лекарственных препаратов производится только в аптеке № 1 по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 33.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 23

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.