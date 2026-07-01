Важно: в Севастополе работают восемь аптек льготного лекарственного обеспечения

В Севастополе работают восемь аптек, где льготные категории граждан могут получить лекарства. Учреждения расположены в разных районах города, чтобы медикаменты были доступны всем жителям.

Аптека № 1 — проспект Октябрьской Революции, д. 33 (тел. 42-18-48, 42-19-53)

Аптека № 2 — ул. Силаева, д. 3 (тел. 99-95-31)

Аптека № 3 — пл. Восставших, д. 1 (тел. 99-95-30)

Аптека № 4 — ул. Адмирала Макарова, д. 31 (тел. 48-91-22)

Аптека № 5 — ул. Умрихина, д. 16 (тел. 72-22-14)

Аптека № 6 — ул. Мира, д. 5 (тел. 99-97-06)

Аптека № 7 — ул. Леваневского, д. 25 (тел. 71-63-17)

Аптечный пункт — бухта Казачья, д. 10В (тел. 99-95-55)

По всем вопросам о порядке льготного лекарственного обеспечения, сроках поставок и перечня доступных медикаментов можно проконсультироваться по телефону горячей линии: +7 8692 41-73-16.

Выдача отдельного списка лекарственных препаратов производится только в аптеке № 1 по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 33.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя