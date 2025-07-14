ВАЖНО: в Севастополе разыскивают насильника

Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщают о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе.
В настоящее время полицией города проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты, — сказано в сообщении полиции.
Силовики призывают севастопольцев сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных ситуациях по телефону 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 8(8692)738-700, 8(8692)738-701.
источник: РИА Новости Крым
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