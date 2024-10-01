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Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий - телефоны оперативных служб
фото: pikist.com

Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий — телефоны оперативных служб

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:32 01.10.2024

В понедельник 1 октября в Севастополе — ухудшение погодных условий с сильным дождем и грозой. Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя: плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.

Рекомендуется: выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок. службы Севастополя находятся в полной готовности. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

  • УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876-85-24
  • УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55
  • УК «Управляющая компания» +7 (978) 607-05-53, +7 (8692) 22-99-25
  • УК «Центр» +7 (978) 141-80-35
  • УК «Инкерман» +7 (978) 513-19-71
  • УК «Север» +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81
  • УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876-85-24
  • УК «Нахимовского района» +7 (978) 573-87-77
  • УК «Балаклавского района» +7 (978) 199-19-23
  • ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607-05-53
  • ГУПС «Севтеплоэнерго» +7 (800) 777-00-19
  • Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73
  • Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19
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Частные управляющие компании:

  • УК «Шик» +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно
  • УК «Афина» +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно
  • УК «Дукс» +7 (978) 876-85-24
  • УК «Севдомсервис» +7 (978) 918-07-07
  • УК «Управдом» +7 (978) 586-20-06
  • УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300-90-70
  • УК «Карбон сервис» +7 (978) 907-95-01
  • ГУК «Севастополь» +7 (978) 586-75-98
  • УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778-69-37
  • ООО «СМС» +7 (978) 300-90-70
  • ООО «Престиж» +7 (978) 300-90-70
  • УК «Мой Дом» +7 (978) 044-01-37
  • УК «Маяк» +7 (978) 821-72-38
  • УК «Жилкоммунсервис» +7 (978) 935-42-36,  +7 (8692) 88-53-49
  • УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505-07-77
  • УК «Интеруют» +7 (978) 001-29-12
  • «Евро-дом» +7 (978) 300-90-70
  • УК «Уютный Дом» +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно
  • УК «Площадь» +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно
  • УК «Газтехсеть» +7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68,  +7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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