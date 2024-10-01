Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий — телефоны оперативных служб

В понедельник 1 октября в Севастополе — ухудшение погодных условий с сильным дождем и грозой. Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя: плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.
Рекомендуется: выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок. службы Севастополя находятся в полной готовности. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Единый номер экстренных служб – 112.
Государственные управляющие компании:
- УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876-85-24
- УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55
- УК «Управляющая компания» +7 (978) 607-05-53, +7 (8692) 22-99-25
- УК «Центр» +7 (978) 141-80-35
- УК «Инкерман» +7 (978) 513-19-71
- УК «Север» +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81
- УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876-85-24
- УК «Нахимовского района» +7 (978) 573-87-77
- УК «Балаклавского района» +7 (978) 199-19-23
- ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607-05-53
- ГУПС «Севтеплоэнерго» +7 (800) 777-00-19
- Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73
- Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19
Частные управляющие компании:
- УК «Шик» +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно
- УК «Афина» +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно
- УК «Дукс» +7 (978) 876-85-24
- УК «Севдомсервис» +7 (978) 918-07-07
- УК «Управдом» +7 (978) 586-20-06
- УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300-90-70
- УК «Карбон сервис» +7 (978) 907-95-01
- ГУК «Севастополь» +7 (978) 586-75-98
- УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778-69-37
- ООО «СМС» +7 (978) 300-90-70
- ООО «Престиж» +7 (978) 300-90-70
- УК «Мой Дом» +7 (978) 044-01-37
- УК «Маяк» +7 (978) 821-72-38
- УК «Жилкоммунсервис» +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49
- УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505-07-77
- УК «Интеруют» +7 (978) 001-29-12
- «Евро-дом» +7 (978) 300-90-70
- УК «Уютный Дом» +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно
- УК «Площадь» +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно
- УК «Газтехсеть» +7 (978) 047-77-43
ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80
ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800
ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10
ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66
Газовая служба – 104.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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