Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий — телефоны оперативных служб

В понедельник 1 октября в Севастополе — ухудшение погодных условий с сильным дождем и грозой. Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя: плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.

Рекомендуется: выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок. службы Севастополя находятся в полной готовности. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55

УК «Управляющая компания» +7 (978) 607-05-53, +7 (8692) 22-99-25

УК «Центр» +7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман» +7 (978) 513-19-71

УК «Север» +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района» +7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района» +7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго» +7 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19, +7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик» +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно

УК «Афина» +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно

УК «Дукс» +7 (978) 876-85-24

УК «Севдомсервис» +7 (978) 918-07-07

УК «Управдом» +7 (978) 586-20-06

УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300-90-70

УК «Карбон сервис» +7 (978) 907-95-01

ГУК «Севастополь» +7 (978) 586-75-98

УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778-69-37

ООО «СМС» +7 (978) 300-90-70

ООО «Престиж» +7 (978) 300-90-70

УК «Мой Дом» +7 (978) 044-01-37

УК «Маяк» +7 (978) 821-72-38

УК «Жилкоммунсервис» +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49

УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505-07-77

УК «Интеруют» +7 (978) 001-29-12

«Евро-дом» +7 (978) 300-90-70

УК «Уютный Дом» +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно

УК «Площадь» +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно

УК «Газтехсеть» +7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя