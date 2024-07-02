ВАЖНО!!! В Севастополе введён новый сигнал тревоги: «Баллистика!»

На прошлой неделе по результатам чрезвычайной сессии Законодательного Собрания было принято постановление, которым вводится комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Одним из решений стало введение дополнительного сигнала оповещения «Баллистика!».

На этот сигнал нужно реагировать мгновенно, есть время до двух минут. Также остаётся второй, традиционный сигнал «воздушная тревога», который даёт больше времени на то, чтобы спокойно спуститься в подвал или занять укрытие – около 20-30 минут, как это было и раньше, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

О работе нового сигнала доложил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Новая угроза террористического характера появилась в связи с применением противником по гражданскому населению ракет, снабжённых кассетной боевой частью. Сигнал «Баллистика!» будет звучать по всем средствам оповещения: это сирены, радио, телевидение. Это сигнал, на который людям нужно реагировать практически мгновенно, – подчёркивает Алексей Краснокутский.

Другими словами, необходимо максимально быстро покинуть открытые пространства, не находиться рядом с большими остеклёнными зданиями, занять укрытие.

В Правительстве Севастополя подчёркивают: сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Специалисты по гражданской обороне поясняют, что разница между двумя сигналами — в количестве времени, которое есть у всех жителей города, чтобы отреагировать и занять безопасные места. В случае, если враг запускает ракеты типа Storm Shadow — запуск идет с авиационных носителей и у людей есть до 20-30 минут на реакцию и перемещение в укрытие. Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков.

Важно! Если сигнал «Баллистика» застал вас дома – никуда не выходите! На улице может быть опасно. Займите место подальше от окон, возле несущей стены.

Если сигнал «Баллистика» застал вас на улице – постарайтесь как можно быстрее занять безопасное место. Все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.

Основную опасность представляют суббоеприпасы.

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с землей, водой суббоеприпасы могут взрываться. При взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов с большим радиусом поражения.

Трогать их нельзя ни в коем случае! При обнаружении – звоните 112, пиротехники оперативно выезжают на место.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя