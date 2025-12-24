Важно! В Симферополе действует запрет на использование салютов, фейерверков и петард

Администрация города Симферополя напоминает, что на территории Республики Крым действует запрет на использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует в связи с Указом Главы Республики Крым от 24.02.2024 № 32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».
Важно понимать, какие изделия разрешены использовать, а какие — запрещены.
🔴 ЗАПРЕЩЕНО: Пиротехнические изделия II–V классов (F2–F4), в том числе:
- салюты и фейерверки с запуском в воздух
- петарды с громким взрывом
- ракеты, батареи салютов
- римские свечи
- мощные хлопушки и фонтаны
Такие изделия создают сильный шум, вспышки и представляют повышенную опасность.
🟢 РАЗРЕШЕНО: Пиротехника I класса (F1) — малой опасности, предназначенная для бытового использования:
- бенгальские огни
- тортовые свечи
- холодные фонтаны для помещений
- хлопушки без взрывного эффекта
- небольшие искрящиеся изделия без громкого хлопка
Даже разрешённые изделия необходимо использовать строго по инструкции и с соблюдением мер безопасности.
❗️ Нарушение установленных ограничений может повлечь административную ответственность.
Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ нарушение запрета влечет наказание:
🔺 на граждан – в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
🔺на должностных лиц – в виде административного штрафа от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
🔺 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в виде административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму