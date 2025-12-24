Важно! В Симферополе действует запрет на использование салютов, фейерверков и петард

Прямо сейчас:
Администрация города Симферополя напоминает, что на территории Республики Крым действует запрет на использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует в связи с Указом Главы Республики Крым от 24.02.2024 № 32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».

Важно понимать, какие изделия разрешены использовать, а какие — запрещены.

🔴 ЗАПРЕЩЕНО: Пиротехнические изделия II–V классов (F2–F4), в том числе:

  • салюты и фейерверки с запуском в воздух
  • петарды с громким взрывом
  • ракеты, батареи салютов
  • римские свечи
  • мощные хлопушки и фонтаны

Такие изделия создают сильный шум, вспышки и представляют повышенную опасность.

🟢 РАЗРЕШЕНО: Пиротехника I класса (F1) — малой опасности, предназначенная для бытового использования:

  • бенгальские огни
  • тортовые свечи
  • холодные фонтаны для помещений
  • хлопушки без взрывного эффекта
  • небольшие искрящиеся изделия без громкого хлопка

Даже разрешённые изделия необходимо использовать строго по инструкции и с соблюдением мер безопасности.

❗️ Нарушение установленных ограничений может повлечь административную ответственность.

Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ нарушение запрета влечет наказание:

🔺 на граждан – в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

🔺на должностных лиц – в виде административного штрафа от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

🔺 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в виде административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

