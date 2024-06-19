Важно: в Симферополе комплектуют группы детских садов на 2024/2025 учебный год

Обращаем внимание! В комплектовании принимает участие, вновь открывшееся дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №24 «Акварель», расположенное по адресу: г. Симферополь, проспект Александра Суворова, 13. Приглашаем родителей и малышей в новый детский сад! — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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