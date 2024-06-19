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Важно: в Симферополе комплектуют группы детских садов на 2024/2025 учебный год
фото: pikist.com

Важно: в Симферополе комплектуют группы детских садов на 2024/2025 учебный год

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:13 19.06.2024

В Симферополе продолжается комплектование муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на 2024/2025 учебный год. С информацией о наличии свободных мест можно ознакомиться на сайте rkdoo.ru.

Обращаем внимание! В комплектовании принимает участие, вновь открывшееся дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №24 «Акварель», расположенное по адресу: г. Симферополь, проспект Александра Суворова, 13. Приглашаем родителей и малышей в новый детский сад! — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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