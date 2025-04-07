Важно: в Симферополе проходит приемная кампания в первый класс

С 1 апреля в школах города стартует первый этап приёма детей в первый класс на 2025/2026 учебный год. Подробнее об этом рассказала заместитель начальника департамента образования Наталья Матюхина.

По её информации, приём в 1-й класс будет осуществляться в 2 этапа, а именно: с 1-го апреля по 30-е июня и с 6-го июля по 5-е сентября.

В первый этап подают следующие категории граждан:

I категория – имеющие внеочередное право на зачисление по месту жительства их семей (место жительства подтверждается регистрацией – Форма 8 или Форма 3):

— дети погибших на СВО или умерших вследствие увечий, полученных в ходе специальной военной операции; дети военнослужащих, сотрудников нацгвардии, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях.

II категория – имеющие первоочередное право на зачисление по месту жительства их семей (место жительства подтверждается регистрацией – Форма 8 или Форма 3):

— дети военнослужащих;

— дети полицейских и иных сотрудников МВД;

— дети работников уголовно-исполнительной системы (ФСИН);

— дети работников органов принудительного исполнения (ФССП-судебные приставы);

— дети работников противопожарной службы;

— дети работников таможни.

III категория – имеющие преимущественное право на зачисление:

Дети, чьи старшие братья и сестры обучаются в данной школе (родные, сводные, усыновленные).

IV категория – дети, зарегистрированные на территории, закрепленной за школой.

«В основной перечень документов, необходимых для зачисления всех категорий детей входят: заявление родителя или законного представителя ребёнка, свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя или законного представителя», — подчеркнула Наталья Матюхина.

Второй этап начинается с 6 июля и длится до 5 сентября.

В этот период школы принимают все категории граждан на свободные места.

В рамках приемной кампании 2025 года для иностранных граждан вступили в силу обновленные нормы. Начиная с апреля, к ним применяются два дополнительных критерия отбора, что обусловлено корректировками, внесенными в статьи 67 и 78 Федерального закона № 544-ФЗ от 28.12.2024 «Об образовании».

Первое требование касается предоставления родителями документального подтверждения легального пребывания ребенка-иностранца в пределах Российской Федерации.

Второе условие заключается в том, что при поступлении в МБОУ иностранный абитуриент обязан пройти бесплатную проверку уровня владения русским языком, необходимого для успешного усвоения основных общеобразовательных программ. В случае недостаточного уровня владения языком, ребенок не будет допущен к обучению по данным программам.

Более подробно с порядком зачисления детей в первый класс можно ознакомиться перейдя по ссылке: http://edu.simadm.ru/nasha-novaya-shkola

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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