Важно: в Ялте с 1 января изменится арендная плата за муниципальные земельные участки

Статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 28.11.2025 № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» установлено, что уровень инфляции на 2026 год не превышает 4,0 процента.

Таким образом, с 01.01.2026 арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа город-курорт Ялта Республики Крым, подлежит индексации на коэффициент —1,04.

Следует учесть, арендная плата за земельные участки вносится равными частями ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Также с 1 января 2026 изменятся реквизиты по оплате арендной платы за земельные участки, которые будут размещены на официальной странице.

Консультации по вопросам годового размера арендной платы по договорам аренды земельных участков можно получить в Департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города Ялта Республики Крым (г. Ялта, пл. Советская, 1, тел. 205796, +79789347091).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта