Важно: вдовы бойцов СВО получат право поступить в вузы по отдельной квоте

С 2026 года вдовы и вдовцы погибших участников СВО смогут поступать в российские вузы по отдельной квоте. Об этом сообщает 29 июня РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Ведомство уточнило, что новая норма дает этой категории право выбирать форму отбора: поступление по отдельной квоте будет осуществляться либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым вузом. Аналогичным правом пользуются Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, сами участники СВО и их дети.

Кроме того, при поступлении на медицинские и фармацевтические направления отдельная квота распространяется на детей медработников, погибших от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Университеты обязаны выделять отдельную квоту в объеме не менее 10% от числа бюджетных мест по каждой специальности.

Как отметила, комментируя новую меру поддержки в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, это долг перед семьями наших защитников, которые отдали самое дорогое за Родину. Ранее она также комментировала инициативу.

По ее словам, этот закон сопровождается дополнительными гарантиями. Например, трудовое законодательство закрепляет право на отпуск для прохождения вступительных испытаний и обучения с сохранением среднего заработка, что позволит совмещать учебу с работой и станет еще одним механизмом поддержки семей погибших героев.

источник: «Парламентская газета»

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