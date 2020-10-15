Важно! Вниманию граждан — получателей госуслуг, оказываемых МВД по Республике Крым

Рекомендуем вам осуществлять подачу заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При отсутствии учётной записи на едином портале, Вы можете зарегистрироваться на указанном портале, перейдя по ссылке – gosuslugi.ru, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Также запись на прием к специалистам соответствующих подразделений МВД по Республике Крым, оказывающих государственные услуги, осуществляется по телефонам:

Информационный центр МВД по Республике Крым:

(3652) 734-744, 734-939, +7-999-461-03-32.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым:

+7 (3652) 667-743 – консультации по вопросам получения государственной услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

+7 (3652) 667-710 – консультации по вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

+7 (3652) 667-726 – консультации в сфере гражданства; по вопросам выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; по вопросам оформления и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации за пределами территории.

+7 (3652) 667-704 — отделение оформления виз и приглашений отдела разрешительно­визовой работы.

+7 (3652) 667-744 — отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами.

+7 (3652) 667-745 — отделение по организации оформления заграничных паспортов.

+7 (999) 461-03-85 — отдел по вопросам трудовой миграции.

ГИБДД МВД по Республике Крым:

Канцелярия: (3652) 668-736.

Телефон доверия: (3652) 734-554

Отделение №1 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Симферополь, ул Киевская, д 158.

регистрационная работа: +7 (3652) 66-87-34, моб. +7 (918) 405-05-39;

экзаменационная работа: рабочий +7 (3652) 66-87-43, моб. +7 (978) 041-51-48;

Отделение №2 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Керчь, ул Дмитрия Глухова, д 5А. Контактные телефоны подразделения для справок: рабочий +7 (36561) 7-82-44, моб. +7 (978) 256-95-33;

Отделение №3 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Ялта, ул Сеченова, д 25. +7 (3654) 22-28-39, моб. +7 (918) 492-90-40;

Отделение №4 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Джанкой, ул Толстого, д 52. +7 (36564) 7-70-20, моб. +7 (978) 223-76-00;

Отделение №5 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Евпатория, Раздольненское шоссе, д 19. +7 (36569) 9-06-53, моб. +7 (978) 049-11-28;

Отделение №6 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Феодосия, ул Кочмарского, д 17. +7 (36562) 9-12-00, +7 (978) 047-88-58;

Отделение №7 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Белогорск, ул Нижнегорская, д 51А. +7 (36559) 7-70-61, моб. +7 (978) 208-58-48;

Отделение №8 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым Адрес: Респ Крым, г Красноперекопск, ул Северная, д 6. +7 (36565) 7-70-17, моб. +7 (978) 069-42-48.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым:

Телефон (3652) 733-634, 733-635.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым