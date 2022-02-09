Важно! Все необходимые социальные выплаты крымчанам за январь профинансированы на 100%

За январь текущего года все необходимые социальные выплаты крымчанам профинансированы в полном объеме. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

По итогам января все необходимые соцвыплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите государства, профинансированы в полном объеме и в установленные сроки. Общая сумма выплат преодолела отметку в 1,7 миллиардов рублей, что составило 8,7% годовых назначений. В том числе финансирование из федерального бюджета составило 923 миллиона, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, бюджетные ассигнования распределились следующим образом:

— на ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 526,3 млн руб., что на 26,4 млн руб., или на 5,3% превысило аналогичный показатель 2021 года (выплата осуществляется с июня 2020 года и является одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми). Денежная помощь предоставляется семьям, чей среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума. Размер выплаты с начала текущего года вырос и составляет 6 360 руб., 9 540 руб. и 12 720 руб. Получателями пособия в настоящий момент являются около 29 тыс. крымских семей;

— на выплату пособия на ребенка одинокой матери, пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и другие выплаты – 318,5 млн руб., что составляет 103,1% к уровню минувшего года;

— на социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе на ежемесячные и ежегодные денежные выплаты ветеранам ВОВ, ветеранам труда, реабилитированным гражданам и другим категориям граждан, на выплату помощи малообеспеченным семьям, льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – 272,4 млн руб. (на уровне 2021 года). Получателями такой меры соцподдержки в республике являются 170 тыс.чел.;

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто — электро- и железнодорожном транспорте – 207,6 млн руб. (на 10,8 млн руб., или на 5,5% больше, чем в прошлом году);

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка –190,2 млн руб. (на уровне 2021 года). Помощь в размере 12 720 руб. сейчас получают более 13 тыc. семей;

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет – 128,3 млн руб., что почти на 9%, или на 10,5 млн руб. превысило прошлогодний показатель. Ежемесячную помощь в размере 12 720 руб. сейчас получают более 8 тыс. семей;

— на социальные выплаты безработным гражданам – 70 млн руб. Пособие в размере от 1 500 до 12 792 руб. получили около 8 тыс. безработных граждан.

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