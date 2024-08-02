Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно! Ялтинский Центр крови приглашает доноров
актуально в республике
Важно! Ялтинский Центр крови приглашает доноров
фото: ГБУЗ РК «Центр крови»

Важно! Ялтинский Центр крови приглашает доноров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:07 02.08.2024

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает отпраздновать День ВДВ сдачей донорской крови для всех, кто в ней нуждается!

Мы искренне и от чистого сердца поздравляем всех, кто когда-либо служил в ВДВ, а также членов их семей с приближающимся праздником! «Никто, кроме нас» — этот гордый девиз российских десантников вы с честью несли и несете на боевых дежурствах и в гражданской жизни, — говорит главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Он напомнил, что ежегодно в летние месяцы поток доноров в Центре крови существенно сокращается из-за отпусков, студенческих каникул, летней жары и т.д. А потребность в донорской крови на территории Республики Крым остается на том же уровне и даже возрастает, в том числе, вследствие наплыва туристов и отдыхающих.

Приглашаю всех, кто когда-либо носил форму ВДВ, а также их родных, близких, друзей, провести 2 августа донорскую акцию «День ВДВ», сдав кровь для всех, кто в ней нуждается. Конечно, речь идет о людях, не имеющих противопоказаний к донорству. Ваша помощь сейчас окажется, как всегда, бесценной! – отмечает Игорь Чемоданов.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Ялта, ул. Свердлова,14) проводится с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Узнайте больше:  В Крыму в 2024 году намерены завершить строительство двух поликлиник

По информации от ГБУЗ РК «Центр крови»

Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.