Важно! Ялтинский Центр крови приглашает доноров

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает отпраздновать День ВДВ сдачей донорской крови для всех, кто в ней нуждается!
Мы искренне и от чистого сердца поздравляем всех, кто когда-либо служил в ВДВ, а также членов их семей с приближающимся праздником! «Никто, кроме нас» — этот гордый девиз российских десантников вы с честью несли и несете на боевых дежурствах и в гражданской жизни, — говорит главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.
Он напомнил, что ежегодно в летние месяцы поток доноров в Центре крови существенно сокращается из-за отпусков, студенческих каникул, летней жары и т.д. А потребность в донорской крови на территории Республики Крым остается на том же уровне и даже возрастает, в том числе, вследствие наплыва туристов и отдыхающих.
Приглашаю всех, кто когда-либо носил форму ВДВ, а также их родных, близких, друзей, провести 2 августа донорскую акцию «День ВДВ», сдав кровь для всех, кто в ней нуждается. Конечно, речь идет о людях, не имеющих противопоказаний к донорству. Ваша помощь сейчас окажется, как всегда, бесценной! – отмечает Игорь Чемоданов.
Напомним, что прием добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Ялта, ул. Свердлова,14) проводится с понедельника по пятницу, с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
По информации от ГБУЗ РК «Центр крови»
Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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