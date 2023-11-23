Важно: зафиксировано нотариусом — равно доказано в суде

Скриншот с печатью нотариуса, подчёркивают в Федеральной нотариальной палате, помогает справиться с различными проблемами — от травли и клеветы до нарушения договоренностей и плагиата. За 10 месяцев 2023 года количество обращений к нотариусам для обеспечения доказательств в интернете составило 22,8 тысяч. Это на 6% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Больше всего таких запросов поступает от жителей двух столиц.

В этом году на Москву и Санкт-Петербург приходилось около половины всех нотариальных обеспечений доказательств в сети. Также в топ-10 Московская область, Краснодарский край, Башкортостан, Воронежская, Свердловская и Ростовская области, Татарстан и Иркутская область.

По сравнению с показателями пятилетней давности востребованность нотариального обеспечения доказательств повысилась на 30%. С 2018 года и по ноябрь 2023 года российские нотариусы совершили более 140 тысяч подобных действий. Речь идет не только о фиксации той или иной информации на сайтах, форумах и в соцсетях. Одна из популярных категорий запросов — удостоверение переписки в электронной почте или мессенджере.

Зачем это нужно

Нотариус может удостоверить переписку с подрядчиком, который не выполнил обещанные работы. Или с заказчиком, которому вы сделали работу, а он не заплатил — и, судя по всему, не собирается. При этом все ваши деловые отношения «живут» в чатах, а не в договорах. С подобной ситуацией столкнулся, например, фотограф из Подмосковья Аркадий. В его случае решающую роль сыграл сам факт обращения к нотариусу. Как только молодой человек сообщил работодателю, что удостоверил всю электронную переписку с ним, тот стал гораздо охотнее идти на контакт и предложил мирные варианты урегулирования конфликта.

Часто с помощью нотариуса люди фиксируют угрозы в свой адрес, чтобы защититься от шантажа, клеветы, буллинга. На ТВ выходил сюжет о девушке Алине, которая столкнулась с агрессией в мессенджерах со стороны бывшего парня. Делать скриншоты переписки самостоятельно — не лучший вариант. Нарушитель может удалить компрометирующую его информацию и сказать, что «оппонент» все выдумал, а доказательства — нарисовал или отредактировал, исказив смысл. Нотариус же своим протоколом подтвердил, что данная неприятная переписка действительно велась.

Именно нотариально удостоверенные скриншоты обладают повышенной доказательственной силой. Проще говоря: истцу не придется подтверждать подлинность материалов. Суд примет их даже если к началу разбирательств ответчик успеет «подчистить следы». Это важно и в бизнес-среде. Нотариально удостоверенные доказательства помогают предпринимателям защитить репутацию, бренд и товары.

Нотариус может зафиксировать недостоверную информацию в электронных изданиях или в комментариях в соцсетях. Или доказать незаконное использование логотипа или товаров компании. Например, СМИ писали о владельце интернет-магазина по продаже оборудования для бассейнов, который увидел в сети сайт, полностью дублирующий его контент. Зафиксированные с помощью нотариуса доказательства помогли ему отстоять свои интересы в суде, получить денежную компенсацию и добиться удаления интернет-магазина недобросовестного конкурента.

Также компания или человек могут подтвердить с помощью нотариуса, что кто-то выдает за свои их авторские фото, видеоматериалы, тексты, музыкальные произведения и другие объекты интеллектуальной собственности. А иногда вовремя зафиксированные фотографии из социальных сетей помогают выявить связи, которые люди пытаются скрыть.

Так, в одной из публикаций описан кейс: конкурсному управляющему удалось доказать, что компания делала выплаты в пользу бывшей жены учредителя, чтобы вывести средства. Экс-супруги ссылались на то, что давно развелись и ничего личного между ними нет. Однако этому противоречили кадры их совместного отпуска и праздников, размещенные в соцсетях. В итоге суд сделал вывод о наличии заинтересованности и признал платежи недействительными.

В другом примере кредитор оспорил сделку должника по продаже автомобиля. Суд признал ее фиктивной, так как по соцсетям продавца было видно, что он продолжает пользоваться машиной «как родной».

Нередко обеспечение доказательств требуется и для решения брачно-семейных конфликтов. Вовремя составленный протокол помогает установить, например, факт оскорблений или уклонения от исполнения родительских обязанностей, выявить скрытые активы, когда бывшие супруги спорят о разделе имущества или алиментах.

За обеспечением цифровых доказательств могут обратиться стороны административного, гражданского или арбитражного процесса, а также любые другие заинтересованные лица. Как это сделать?

Можно прийти в нотариальную контору лично или направить заявку удаленно, через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты. Для последнего потребуется подтвержденный аккаунт на Госуслугах и усиленная квалифицированная электронная подпись. Если нотариальное действие осуществлялось в онлайн-режиме, протокол будет удостоверен специальной электронной подписью нотариуса и направлен заявителю в цифровом виде. При необходимости этот файл можно перевести в бумажный формат в любой удобной нотариальной конторе.

Как все устроено

Когда история развивается в цифровом мире — нотариальный документ часто является единственным весомым доказательством по делу. В протоколе нотариуса прописываются все детали: когда именно и на какие страницы он заходил, какая информация там была размещена, какие ссылки куда вели и прочее. К этому прикладываются скриншоты, аудио-, видеозаписи или другие материалы.

Чтобы не столкнуться с сайтами-двойниками или другими техническими сложностями, нотариусы заходят на страницы с цифровыми уликами с защищенных рабочих компьютеров. Также устанавливается владелец сайта, проверяется IP-адрес и принадлежность доменного имени информационного ресурса.

При обеспечении доказательств нотариус последовательно описывает буквально каждый свой шаг и логику процесса. При этом нотариус не дает оценку отраженной в протоколе информации. Он независимый свидетель, который только фиксирует её. Структурированный и всеобъемлющий протокол помогает компетентным органам быстро вникнуть в суть дела и сократить сроки его рассмотрения.

Вещественные доказательства, допрос и экспертиза

Нотариус может обеспечивать не только цифровые, но и вещественные доказательства. Это может быть осмотр помещения с товаром, контрольная закупка контрафакта, фиксация обрыва линий электропередач или газовой трубы с изъяном, неправомерного использования товарного знака, например, на вывеске, недопуска заинтересованного лица на собрание участников ООО или проведения липовых торгов, многие другие ситуации.

Количество нотариальных действий по обеспечению вещественных доказательств также увеличивается. За 10 месяцев 2023 года рост составил 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь среди регионов-лидеров, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, также Краснодарский и Приморский край, Свердловская область, Башкортостан, Калининградская, Челябинская и Тверская области.

Также нотариусы могут назначать экспертизу и опрашивать свидетелей для суда. Количество таких нотариальных действий в 2023 году в совокупности увеличилось на 13%.

Показания могут играть ключевую роль в судебном процессе, при этом у человека не всегда есть возможность явиться в зал суда. Например, он слишком волнуется, не успевает приехать из другого города или серьезно болен. В подобных ситуациях свидетельские показания может взять нотариус — в спокойной обстановке нотариальной конторы или даже на выезде.

Что касается назначения нотариусом экспертизы, обычно это требуется, когда нет возможности ждать судебной экспертизы. Как рассказывают нотариусы, им доводилось назначать экспертизу подлинности подписи, работ по прокладке дорожного покрытия, качества ремонта в квартирах, ущерба от залива или при ДТП и многого другого. Итог нотариального действия — постановление о назначении экспертизы. Дальнейшие шаги — проведение экспертизы, передача результатов в суд и прочее — остаются в зоне ответственности заявителя.

источник: сайт ФНП