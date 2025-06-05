Важно знать: льготы для участников СВО, предоставляемые нотариатом﻿

После начала специальной военной операции нотариальное сообщество инициировало активную работу по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей, Федеральная нотариальная палата приняла решения об установлении соответствующих льгот. Впоследствии эти решения нашли отражение в приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 12.09.2023 № 253, в котором закреплен перечень действующих льгот для вышеуказанных граждан.

Осенью 2024 года Правление ФНП приняло решение об освобождении всех категорий участников СВО и их близких от уплаты регионального тарифа за ряд социально-значимых нотариальных действий. Соответствующие изменения закреплены Приказом Минюста от 30.01.2025 № 15.

Участники СВО

Мобилизованные, добровольцы, военнослужащие и сотрудники федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, бойцы содействующих организаций, а также сотрудники органов внутренних дел РФ, участвующие в СВО, полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа при совершении следующих нотариальных действий:

удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;

удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения);

удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот;

передача электронных или бумажных документов физическим и юридическим лицам (за исключением передачи лично под расписку);

удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда;

свидетельствование подлинности подписи на документах;

свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, а также документов о государственной регистрации актов гражданского состояния участников СВО (в одном экземпляре копии каждого такого документа).

Бойцы, получившие ранения, освобождаются еще и от оплаты федерального тарифа за свидетельствование верности копии документов, необходимых им для оформления льгот.

Иностранцы-контрактники

Иностранцы, которые законно находятся на территории России и хотят заключить контракт о прохождении военной службы в составе Вооруженных Сил РФ и воинских формирований, полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа при совершении следующих нотариальных действий:

свидетельствование верности перевода документов, необходимых для подписания контракта;

свидетельствование подлинности подписи переводчика на документах, необходимых для подписания контракта;

свидетельствование верности копий документов, необходимых для подписания контракта, и выписок из них.

Перечень необходимых документов установлен соответствующим указом Президента РФ.

Близкие родственники участников СВО

Супруг, родители и несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные) участников СВО полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа при совершении следующих нотариальных действий:

удостоверение доверенностей (за исключением доверенностей в порядке передоверия);

удостоверение согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ими заграничного паспорта и водительского удостоверения;

свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния указанных лиц (один экземпляр по каждому документу).

Любые граждане — наследники участников СВО

Физические лица полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества участников СВО, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях).

К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения (контузии), заболеваний, полученных в связи с участием в СВО.

Наследники участников СВО также освобождаются от оплаты федерального тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство относительно имущества погибшего бойца (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

источник: Федеральная нотариальная палата