Важность минеральных ресурсов для Ботсваны – что добывают в стране

Горнодобывающая промышленность играет ключевую роль в экономике Ботсваны, формируя значительную часть её валового внутреннего продукта. Государство, не имеющее выхода к морю и большей частью покрытое пустыней Калахари, обладает богатыми природными ресурсами, среди которых особенно выделяются алмазы. Помимо этого, страна располагает месторождениями никеля, меди, угля, золота, серебра, гранита и полудрагоценных камней, сообщает pronedra.ru.

За последние десятилетия геологоразведочная деятельность в стране значительно расширилась. В 2009 году её вклад в экономику составлял свыше 400 млн пул, а к 2019 г. эта сумма увеличилась почти вдвое. Разведка месторождений продолжается, и на фоне уже известных залежей кимберлитов, содержащих алмазы, продолжаются открытия новых участков, в частности в районе Цабонг.

Запасы угля в Ботсване оцениваются в сотни миллиардов тонн, что делает страну перспективным игроком на энергетическом рынке. Несмотря на это, угледобыча остается малоразвитой – на сегодняшний день активно функционируют лишь две шахты. Среди них – Морупуле, обеспечивающая добычу порядка 1,5 млн тонн угля в год, а также угольный проект Масама, запасы которого оцениваются в 380 млн тонн. Ряд месторождений, включая участки в районах Пандаматенга, Дукви, Фоли, Сесе и Тули, остаются недостаточно освоенными, хотя правительство выдает лицензии на разработку.

В 2006 г. была инициирована программа по изучению минерального потенциала южных районов страны. Исследования охватили территорию от Мабуле до Такатокване, где было выявлено 29 перспективных месторождений. Среди них обнаружены залежи меди, никеля, железа, золота, а также редкоземельных металлов, присутствующих в карбонатитах региона Мабуцане. В районе Пхитшане учёные отметили наличие полосчатых железистых руд, однако их экономическая ценность пока не доказана. В настоящее время в этом регионе действует 32 лицензии на разведку полезных ископаемых.

Несмотря на значительный ресурсный потенциал, редкоземельные элементы в Ботсване остаются слабо изученными. В стране зафиксировано множество гранитных пород, которые могут содержать значительные запасы этих металлов. Британская геологическая служба провела исследования, в ходе которых наиболее высокие концентрации редкоземельных элементов были выявлены в сиенитах Семаруле, а также в гранитах Махалапье и Домбошаба. Кроме того, в образцах сиенита Семаруле были обнаружены повышенные концентрации лития.

Таким образом, богатый минеральный потенциал Ботсваны открывает широкие перспективы для дальнейшего развития горнодобывающей отрасли. Продолжающиеся исследования и новые открытия месторождений могут в перспективе сыграть значительную роль в укреплении экономических позиций страны.

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