Вблизи образовательных учреждений в Севастополе усилили меры безопасности дорожного движения

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Так, безопасная перевозка детей организована к 18 образовательным организациям. Подвозом обеспечиваются 124 воспитанника детских садов и 3 270 обучающихся школ, утверждено 58 маршрутов и готов 71 автобус. Глава города отметил, что сейчас важно взаимодействовать с Центром управления регионом и отслеживать обращения, касающиеся маршрутов для подвоза детей.

В рамках подготовки дорожной инфраструктуры к началу нового учебного года «Севавтодор» и «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» проводят целый комплекс мероприятий. На системной основе обеспечивается безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

В рамках подготовки, обеспечили видимость 1600 знаков дорожного движения путем обрезки веток, восстановили поврежденные дорожные знаки, пешеходные ограждения, неровности, сигнальные столбики и светофоры типа Т.7. Также восстановлено 88 единиц технических средств организации дорожного движения и 60 пог. м. ограничивающего пешеходного ограждения. Также до 1 сентября установят еще три новых недостающих наземных пешеходных перехода.

Для подвоза учащихся к новому зданию школы №43 проработан автобусный муниципальный маршрут №72 «ТЦ Московский – Парк Патриот», который свяжет район проживания детей с новой школой. А для учащихся и педагогов Академии хореографии на Мысе Хрустальном, проработан вопрос об изменении схемы движения автобусного муниципального маршрута №113 «пл. Восставших – пл. Нахимова», перенаправив его по ул. Катерной до проходной Академии Хореографии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя