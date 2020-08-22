ВЦИОМ: 42% жителей России готовы сделать прививку от коронавируса, 52% — против вакцинации

Более 40% россиян уже готовы привиться от коронавируса с помощью новой вакцины «Спутник V». Такие данные привел в субботу глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

Новая вакцина русская «Спутник V». Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: «Да, скорее всего», а 52%: «Нет, не будем прививаться», — цитирует Федорова ТАСС .

По его словам, это «интересный кейс» для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится.

С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются, — отметил Федоров.

По его словам, в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, о неготовности прививаться российской вакциной также заявили большинство из 3 040 медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» 12–13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% высказались против прививки.