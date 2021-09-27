ВЦИОМ подвел итоги летнего туристического сезона

Во Всемирный день туризма ВЦИОМ представил данные опроса россиян, посвященного итогам летнего туристического сезона.

Дача победила море.

Среди любимых видов летнего отдыха россиян отдых в сельской местности или на даче (42%), отдых дома (36%), пляжный отдых (29%), активный отдых (пешие турпоходы к рекам, озерам, в горы, велосипедные туры — 27%), а также изучение культуры, архитектуры, посещение памятных исторических мест (25%).

Где россияне провели лето? Только 4% в Крыму.

Три четверти россиян (74%) отдыхали этим летом (77% в 2020 г.). Наши сограждане рассказали, как именно они отдыхали этим летом: 33% были на каникулах или в отпуске, но остались дома, 23% отдыхали на даче или садовом участке, 9% отдыхали в другом городе или селе России, 5% посетили курорты Краснодарского края, а 4% побывали в Крыму. При этом 27% наших сограждан не отдыхали и не брали отпуск этим летом (21% в 2020 г.).

Среди работающих россиян, которые куда-либо ездили этим летом, 22% отдыхали только в выходные дни, 9% брали отпуск, 2% не брали отпуск, так как находятся на пенсии.

Сколько потрачено?

В этом году россияне, которые ездили куда-либо этим летом, в среднем потратили 38,9 тыс. рублей из расчета на одного человека (+19% к предыдущему году), при этом в среднем планировали потратить около 40 тыс. рублей на человека (-19% к предыдущему году). Уровень расходов немного уступает предпандемийному 2019 г. и соответствует показателям 2015 г.

География.

Среди отдыхавших на курортах Краснодарского края 36% провели отдых в Сочи, 25% — в Адлере, 19% — в Анапе, 12% — в Геленджике.

Среди тех, кто отдыхал в другом городе или селе в России, 9% отдыхали в Москве или Московской области, 7% — в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, 5% в Горно-Алтайске или Горном Алтае, 4% — в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, а 3% — в Волгограде или Волгоградской области.

Те, кто отдыхал за границей, побывали в Абхазии — 37%, в Турции — 25%, на Кипре — 7%, в Казахстане — 5%, по 4% побывали в Армении и Белоруссии.

За последние пять лет 45% россиян ездили отдыхать в другие регионы России (9% — несколько раз в год, 20% — один раз в год, а 16% раз в два-три года или реже; 50% в 2020 г.), 55% не ездили (50% в 2020 г.).

Чаще всего те наши сограждане, которые отдыхали в другом регионе России за последние пять лет, посещали Краснодарский край (31%), Республику Крым (9%) и Санкт-Петербург (5%).

За последние пять лет большинство россиян (79%) не ездили за рубеж, 3% ездили несколько раз в год, 8% — один раз в год, 10% — раз в два-три года или реже.

В прошлом году 44% россиян чаще ездили отдыхать по России, чем за рубежом, 2% — чаще ездили за рубеж (25% в 2020 г.), 3% — одинаково часто ездили за рубеж и по России (25% в 2020 г.). Более половины россиян (59%) провели летний отдых там, где планировали в начале года, 28% изменили свои планы.

Те, кто изменил свои планы на лето, чаще всего сделали это из-за того, что нет денег или упали доходы (22%), планам помешала эпидемия коронавируса (22%), помешало состояние здоровья (11%), личные или семейные обстоятельства (10%), а также работа или отсутствие отпуска (9%).

Довольны или недовольны отдыхом туристы?

Три четверти тех, кто отдыхал этим летом (75%), остались довольны летним отдыхом (90% в 2020 г.), 23% — остались недовольны (10% в 2020 г.). Довольны летним отдыхом 93% тех, кто отдыхал в другом городе в России, 90% тех, кто отдыхал в Крыму, 89% отдыхавших за границей, 83% тех, кто отдыхал на курортах Краснодарского края и 79% тех, кто отдыхал на даче. Уровень удовлетворенности летним отдыхом среди россиян самый низкий с 2013 г.

Чаще всего те, кто остался недоволен летним отдыхом, не смогли поехать туда, куда хотелось (40%), им не понравились слишком высокие цены в месте отдыха (13%), не понравилась погода или отдых был слишком короткий (по 9%), а также в месте отдыха был плохой сервис (6%).

На отдыхе в России нашим согражданам больше всего понравились красивая природа, а также активный отдых и новые впечатления, хорошая погода и теплое, чистое море.

Больше всего на отдыхе в России нашим согражданам не понравились высокие цены и отсутствие инфраструктуры.

Россиян попросили оценить различные аспекты отдыха в России по пятибалльной шкале, где оценка «пять» — это «отлично»», оценка «один» — «очень плохо». Наиболее высокие оценки получили природа и климат (4,25), возможности узнать новое, побывать в интересных местах (3,92), экологическая обстановка (3,92), безопасность отдыхающих (3,66), контингент отдыхающих (3,59).

По мнению 43% россиян, за последний год условия отдыха в России изменились в лучшую сторону (50% среди тех, кто отдыхал на даче), 18% полагают, что изменились в худшую сторону (22% среди тех, кто был в отпуске, но оставался дома), а 23% считают, что условия не изменились.

Оценивая по десятибалльной шкале, с какой вероятностью наши сограждане порекомендуют отдых в России своим друзьям и знакомым, где 1 — точно не порекомендуют, а 10 — точно порекомендуют, россияне в среднем поставили 8 баллов.

Опрос ВЦИОМ проводился 16,18,19 сентября среди 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше методом телефонного интервью.