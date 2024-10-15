Вдоль центральных улиц Симферополя установили более 1000 кашпо

В Симферополе сотрудники МБУ «Город» продолжают работы по установке кашпо вдоль центральных улиц города. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Эльвира Евтухова.

По её информации, ранее силами МБУ «Горзеленхоз», в рамках подготовки города к осенней высадке цветов, было подготовлено и высажено в кашпо около 3000 кустов хризантем. На сегодняшний день город уже украшают 1043 кашпо, в которых цветут и радуют своими красками жителей и гостей города несколько тысяч кустов хризантем.

В работе задействована бригада из четырёх человек и специализированная техника. Весь комплекс мероприятий по установке кашпо планируется завершить до конца текущей недели.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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