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Вдоль центральных улиц Симферополя установили более 1000 кашпо
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Вдоль центральных улиц Симферополя установили более 1000 кашпо

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:43 15.10.2024

В Симферополе сотрудники МБУ «Город» продолжают работы по установке кашпо вдоль центральных улиц города. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Эльвира Евтухова.

По её информации, ранее силами МБУ «Горзеленхоз», в рамках подготовки города к осенней высадке цветов, было подготовлено и высажено в кашпо около 3000 кустов хризантем. На сегодняшний день город уже украшают 1043 кашпо, в которых цветут и радуют своими красками жителей и гостей города несколько тысяч кустов хризантем.

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В работе задействована бригада из четырёх человек и специализированная техника. Весь комплекс мероприятий по установке кашпо планируется завершить до конца текущей недели.

Вдоль центральных улиц Симферополя установили более 1000 кашпо

фото: пресс-служба администрации Симферополя

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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