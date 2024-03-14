Вдоль улиц Симферополя установят полторы тысячи кашпо с цветущими виолами

Почти 800 кашпо уже установлены.

Сотрудники зелёного хозяйства МБУ «Город» проводят размещение кашпо с виолой крупноцветковой вдоль центральных улиц Симферополя. Всего будет установлено 1500 кашпо. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эмин Набиев. По его информации, «Горзеленхоз» подготовил и высадил в кашпо порядка 12 000 саженцев рассады виолы крупноцветковой.

В настоящее время силами МБУ «Город» проводятся работы по установке кашпо вдоль улиц центральной части города. Украшать столицу Республики будут цветочные композиции, установленные по обе стороны улиц Севастопольская, Гоголя, Александра Невского, Екатерининская, проспект Кирова.

Проведены сварочные работы по установке креплений для цветочных горшков, для того чтобы они были надежно закреплены. Со вчерашнего дня начаты работы по установке кашпо. Уже расставлено 770 штук, сегодня в ночь планируем установить оставшийся объем. Совсем скоро цветочные композиции будут радовать и дарить весеннее настроение гостям и жителем нашего города, — рассказал Эмин Набиев.

Он уточнил, что задача – не просто посадить виолы и обустроить цветники, но и ухаживать за цветами, вовремя поливать их и защищать от вандалов.