Вебинар для работодателей в Севастополе — «Особенности предоставления сведений о «крымском» стаже»

29 июня в 10:00 Отделение ПФР по г. Севастополю совместно с представителями ООО «Компания «Тензор» проводит обучающий вебинар по вопросам формирования и представления сведений о «крымском» стаже. На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:
- Нормативно-правовая база для предоставления сведений о «крымском» стаже;
- Сроки предоставления сведений;
- Круг лиц, в отношении которых предоставляются сведения;
- Периоды, за которые предоставляются сведения;
- Требования к заполнению реквизитов формы СЗВ-К;
- Примеры заполнения формы СЗВ-К.
Для участия необходимо зайти —
- нажать «Буду участвовать»;
- приготовить компьютер с интернетом скоростью не меньше 2 Мбит/с и браузером Chrome;
- за 15 минут до начала зайти в личный кабинет на online.sbis.ru, нажать на оповещение в верхней части экрана и выбрать «Присоединиться».
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