Вебинар для работодателей в Севастополе — «Особенности предоставления сведений о «крымском» стаже»

29 июня в 10:00 Отделение ПФР по г. Севастополю совместно с представителями ООО «Компания «Тензор» проводит обучающий вебинар по вопросам формирования и представления сведений о «крымском» стаже. На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:

Нормативно-правовая база для предоставления сведений о «крымском» стаже;

Сроки предоставления сведений;

Круг лиц, в отношении которых предоставляются сведения;

Периоды, за которые предоставляются сведения;

Требования к заполнению реквизитов формы СЗВ-К;

Примеры заполнения формы СЗВ-К.

Для участия необходимо зайти — https://n.sbis.ru/event/opfr922906 :

нажать «Буду участвовать»;

приготовить компьютер с интернетом скоростью не меньше 2 Мбит/с и браузером Chrome;

за 15 минут до начала зайти в личный кабинет на online.sbis.ru, нажать на оповещение в верхней части экрана и выбрать «Присоединиться».