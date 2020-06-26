Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Вебинар для работодателей в Севастополе — «Особенности предоставления сведений о «крымском» стаже»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вебинары по актуальным вопросам российского нотариата от Научно-методического Центра

Вебинар для работодателей в Севастополе — «Особенности предоставления сведений о «крымском» стаже»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес в Крыму 12:07 26.06.2020

29 июня в 10:00 Отделение ПФР по г. Севастополю совместно с представителями ООО «Компания «Тензор» проводит обучающий вебинар по вопросам формирования и представления сведений о «крымском» стаже. На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Нормативно-правовая база для предоставления сведений о «крымском» стаже;
  • Сроки предоставления сведений;
  • Круг лиц, в отношении которых предоставляются сведения;
  • Периоды, за которые предоставляются сведения;
  • Требования к заполнению реквизитов формы СЗВ-К;
  • Примеры заполнения формы СЗВ-К.

Для участия необходимо зайти — https://n.sbis.ru/event/opfr922906:

  • нажать «Буду участвовать»;
  • приготовить компьютер с интернетом скоростью не меньше 2 Мбит/с и браузером Chrome;
  • за 15 минут до начала зайти в личный кабинет на online.sbis.ru, нажать на оповещение в верхней части экрана и выбрать «Присоединиться».

Вебинар для работодателей в Севастополе - «Особенности предоставления сведений о "крымском" стаже»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.