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Вечер, бар, веселая компания… и кража. Случай в Симферополе
Фото: Victoria_Borodinova, pixabay.com

Вечер, бар, веселая компания… и кража. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:38 14.12.2020

В Симферополе в полицию поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что в одном из баров города кто-то украл из его сумки больше 600 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю оперативно отреагировали на обращение гражданина и в очень короткий срок, по горячим следам задержали подозреваемую – 31-летнюю жительницу Симферополя. Женщина пояснила, что потерпевший отдыхал в баре в веселой компании девушек, среди которых была и она. Поздно ночью, когда изрядно выпивший мужчина вышел покурить, девушка воспользовалась его уязвимым состоянием и похитила из его сумки крупную сумму денег. Не удержалась от большого соблазна, — сообщили в МВД по РК.

Дома у подозреваемой полицейские произвели обыск и изъяли большую часть похищенных денег. Девушка успела потратить тридцать тысяч.

Следователем отдела полиции Центральный УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере), — отметили в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Вечер, бар, веселая компания… и кража. Случай в Симферополе

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