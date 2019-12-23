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Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу

Вечернее ЧП в центре Севастополя — рабочие обнаружили бомбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:10 23.12.2019

23 декабря в 16 часов 30 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступила информация — в ходе ремонтных работ в районе улицы Шмидта, недалеко от арт-отеля «Украина», обнаружен взрывоопасный предмет. Прибывшие на место ЧП специалисты определили: найденный боеприпас —  авиабомба SD-50, стоявшая на вооружении Германии.

Осмотр объекта специалисты производили на протяжение часа с целью определения степени его опасности. Идентифицирован взрыватель, его состояние позволяет принять решение о транспортировке боеприпаса с места обнаружения, – цитирует пресс-служба заместителя начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Николая Тисельского.

Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу

От Главного управления МЧС России по городу Севастополю в работах были задействованы 6 единиц техники и 12 человек личного состава. Также к работам были привлечены силы и средства полиции, Росгвардии, ЦГЗ. Людей, проживающих в доме в непосредственной близости к находке, на время операции эвакуировали в здание Театра имени Б. Лавренёва.

В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города к месту, где уже в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Вечернее ЧП в центре Севастополя - рабочие обнаружили бомбу

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