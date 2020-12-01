Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: погиб водитель легкового автомобиля 

Вечером в понедельник, 30 ноября, на трассе «Симферополь – Евпатория», неподалеку от крымской столицы произошло ДТП, в котором погиб человек.

Около 18:00 в районе села Богдановка на регулируемом перекрестке грузовая «ГАЗель», выполняя левый поворот, не разминулась с «Opel Vectra». От удара «ГАЗель» отбросило вправо, где она столкнулась со стоящим автомобилем «Skoda Octavia», — сообщили в ГИБДД.

«Opel» выехал за пределы дороги и перевернулся, водитель погиб на месте. Отметим, что в этом месте установлен светофор. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители, ведь авария произошла «на стыке» смены сигналов (как мы понимаем, «Опель» завершал маневр, а «ГАЗель» входила в поворот). Проводится проверка.