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Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: погиб водитель легкового автомобиля 
Фото: ВК

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: погиб водитель легкового автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 01.12.2020

Вечером в понедельник, 30 ноября, на трассе «Симферополь – Евпатория», неподалеку от крымской столицы произошло ДТП, в котором погиб человек.

Около 18:00 в районе села Богдановка на регулируемом перекрестке грузовая «ГАЗель», выполняя левый поворот, не разминулась с «Opel Vectra». От удара «ГАЗель» отбросило вправо, где она столкнулась со стоящим автомобилем «Skoda Octavia», — сообщили в ГИБДД.

«Opel» выехал за пределы дороги и перевернулся, водитель погиб на месте. Отметим, что в этом месте установлен светофор. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители, ведь авария произошла «на стыке» смены сигналов (как мы понимаем, «Опель» завершал маневр, а «ГАЗель» входила в поворот). Проводится проверка.

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: погиб водитель легкового автомобиля

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