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Вечернее ДТП на трассе "Симферополь - Николаевка": виновник аварии в больнице, второй водитель погиб
Фото: ГИБДД

Вечернее ДТП на трассе «Симферополь — Николаевка»: виновник аварии в больнице, второй водитель погиб

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:28 28.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Симферополь — Николаевка». Авария, унесшая жизнь человека, произошла накануне поздно вечером, в 22:45.

Водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», двигаясь со стороны города Симферополя в направлении пгт Николаевка, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением водителя, 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель транспортного средства «Дэу Нексия» смертельно травмирован. Пассажиры автомобиля «Дэу Нексия» — 35-ти и 3-х лет, а также водитель автомобиля «Мазда» получили телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

Проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Вечернее ДТП на трассе "Симферополь - Николаевка": виновник аварии в больнице, второй водитель погиб

 

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