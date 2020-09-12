Вечернее ДТП под Феодосией: двое пострадавших

Накануне вечером (около 21:00) под Феодосией, близ Насыпного (одно из «традиционных» мест дорожных аварий в Крыму) произошло ДТП, в результате которого в тяжелом состоянии госпитализированы два человека.

В 21:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Феодосия — Симферополь», около с. Насыпное, произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным есть пострадавший. Требовалась деблокация. К месту происшествия были направлены отделение 19 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также сотрудники аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытию на место происшествия установлено, что произошло столкновение автомобиля ЗАЗ 1103 «Славута» с автомобилем «Mercedes-Benz». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Спасателями с помощью специального оборудования проведена деблокация водителя ЗАЗ 1103 «Славута», ограждение места ДТП сигнальными конусами, отключение аккумуляторной батареи. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести были доставлены в Феодосийскую городскую больницу № 1.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: ГУ МЧС по РК.