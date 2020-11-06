Вечернее ДТП у торгового центра в Симферополе: «Опель» сбил женщину-пешехода

Накануне вечером (около 19 часов) в Симферополе, близ ТЦ «Лоцман» произошло ДТП с участием пешехода.
Как уточнили в ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Opel», двигаясь по улице Севастопольской в направлении парковки торгового центра, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 58-летнюю женщину.
Водитель «Opel Meriva», 1983 года рождения, двигаясь по улице Севастопольской со стороны пер. Гринажный в направлении парковки ТЦ, наехал на пешехода, 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — отметили в Госавтоинспекции.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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