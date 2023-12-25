Вечернее ДТП в Джанкое: пострадал подросток

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Джанкое с пострадавшим несовершеннолетним.

24 декабря, в 19:00 водитель автомобиля «Lifan», мужчина, 1987 года рождения, двигаясь по автодороге граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта – Ялта со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, вблизи с. Рощино совершил столкновение с мопедом «Racer» под управлением несовершеннолетнего жителя Джанкойского района, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мопеда 2006 года рождения, который доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.