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Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода
Фото: ВК Евпатория Подслушано и Подсмотрено

Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:01 23.10.2020

Накануне вечером (около 20 часов) в Евпатории, на ул. Интернациональной произошло ДТП, в котором погиб пешеход – 72-летний мужчина. В этой трагедии «сошлось» все: темное время суток, невнимательность водителя и то, что пожилой человек переходил дорогу… в десяти метрах от перехода.

Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода

Фото: Ульяна Давыдова, ВК, Евпатория Подслушано и Подсмотрено

Прямо напротив остановки УТОС,  в сторону автовокзала…

Там нет пешеходки, напротив банка «Морской», примерно…

Пенсионер переходил в неположенном месте.

Судя по повреждению лобового, скорость не 40 км/ч была. Конечно, водитель правила не нарушил, но наказания ему не избежать.

Жаль водителя. Там темно и встречка слепит, пешеходы во все темное одеты, порой, их не видно, — из обсуждения ДТП в группе ВК Евпатория Подслушано и Подсмотрено.

Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода

Фото: Ульяна Давыдова, ВК, Евпатория Подслушано и Подсмотрено

В ГИБДД уточнили: в результате ДТП пешеход погиб на месте. Проводится проверка.

Водитель ВАЗ 21140, 2000 года рождения, двигаясь в Евпатории по улице Интернациональной со стороны улицы Токарева в направлении улице Рабочей в районе дома № 83, допустил наезд на пешехода, 1948 года, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции.

Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода

Фото: ВК Евпатория Подслушано и Подсмотрено

Отметим, это не единственное ДТП с участием пешехода, случившееся 22 октября в Крыму. В Бахчисарае 62-летний водитель автомобиля «Opel» допустил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

Вечернее ДТП в Евпатории: парень на ВАЗе сбил насмерть пешехода

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