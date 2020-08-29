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Вечернее ДТП в Евпатории: жестоко пострадала женщина-пешеход
Иллюстрация: ВК

Вечернее ДТП в Евпатории: жестоко пострадала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 29.08.2020

Моментальное наказание то ли за невнимательность, то ли за торопливость.

Накануне поздно вечером (около 23 часов) в Евпатории, на проспекте Ленина произошло ДТП, в котором серьезно пострадала женщина-пешеход.

Предварительно установлено, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Водитель мотоцикла «Yamaha», проезжая на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд  на 53-летнюю женщину, которая решила перейти дорогу, несмотря на запрещающий сигнал пешеходного светофора, — пояснили обстоятельства происшествия в ГИБДД.

В результате наезда женщина-пешеход получила перелом височной кости и открытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Вечернее ДТП в Евпатории: жестоко пострадала женщина-пешеход

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