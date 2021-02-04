Вечернее ДТП в Керчи: два человека госпитализированы

Накануне поздно вечером (около 22:30) в Керчи, на пересечении улиц Сморжевского и Генерала Петрова произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Как сообщают очевидцы, ВАЗы столкнулись на значительной скорости. От удара обе машины выкинуло с проезжей части. Два отечественных автомобиля получили значительные повреждения, один из них врезался в дерево.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Спасатели извлекли пострадавших из покореженных авто. Водитель одного ВАЗа и пассажирка другого ВАЗа госпитализированы. С целью установления всех обстоятельств аварии, полиция проводит проверку.