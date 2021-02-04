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Вечернее ДТП в Керчи: два человека госпитализированы
Фото: KERCH.COM.RU

Вечернее ДТП в Керчи: два человека госпитализированы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:38 04.02.2021

Накануне поздно вечером (около 22:30) в Керчи, на пересечении улиц Сморжевского и Генерала Петрова произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Как сообщают очевидцы, ВАЗы столкнулись на значительной скорости. От удара обе машины выкинуло с проезжей части. Два отечественных автомобиля получили значительные повреждения, один из них врезался в дерево.

На месте ДТП работали все оперативные службы. Спасатели извлекли пострадавших из покореженных авто. Водитель одного ВАЗа и пассажирка другого ВАЗа госпитализированы. С целью установления всех обстоятельств аварии, полиция проводит проверку.

Вечернее ДТП в Керчи: два человека госпитализированы

Вечернее ДТП в Керчи: два человека госпитализированы

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