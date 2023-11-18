Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа
актуально в республике
Вечернее в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:46 18.11.2023

Обращаем внимание на «экипаж» отечественного авто: на двоих 32 года.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала несовершеннолетняя.

Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

17 ноября, в 22:15 водитель автомобиля ВАЗ 2114, 2005 года рождения, двигаясь со стороны ул. Буденного в сторону ул. Орджоникидзе,  допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением водителя, 1994 года рождения, выезжающим со стороны ул. Шоссе Героев Сталинграда. После столкновения автомобиль «Daewoo Matiz» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia Cerato» под управлением водителя, 1977 года рождения. В результате ДТП получила травмы несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ, 2007 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

Сотрудники керченской Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Узнайте больше:  ДТП в Симферопольском районе: «Volkswagen Polo» столкнулся с маршрутным автобусом

Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.