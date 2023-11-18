Вечернее ДТП в Керчи: столкнулись три машины, пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗа

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадала несовершеннолетняя.

17 ноября, в 22:15 водитель автомобиля ВАЗ 2114, 2005 года рождения, двигаясь со стороны ул. Буденного в сторону ул. Орджоникидзе, допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением водителя, 1994 года рождения, выезжающим со стороны ул. Шоссе Героев Сталинграда. После столкновения автомобиль «Daewoo Matiz» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Kia Cerato» под управлением водителя, 1977 года рождения. В результате ДТП получила травмы несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ, 2007 года рождения, она доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

